Juve | c’è una priorità sul mercato

Commenta per primo La priorità della Juventus sul mercato è il rinnovo di Adrien Rabiot . Il contratto del francese scadrà tra qualche giorno ma la dirigenza sta facendo un ultimo tentativo per ...E lo svizzero dellapotrebbe trasformarsi in un'opportunità, anche se la valutazione di 20 milioni spaventa un po' il club francese: parti al lavoro, la pista può scaldarsi in fretta.... giusto non perdere di vista anche Donnarumma: scollinando il 2025, cioè la fine del contratto di tutti i portieri sotto contratto con lain questo momento, non sarebbe da sottovalutare un suo ...

Juve, la nuova classifica di Serie A dopo la penalizzazione di -10 punti Corriere dello Sport