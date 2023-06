Juve | avanti con Milik | pronto il riscatto a 7 milioni

Milik sarà invece il primo "acquisto" di Giovanni Manna, l'uomo mercato dellafresco di promozione con tanto di prolungamento di contratto, e anche la prima certezza per Max Allegri. Che ha ...1 Lotito ha chiesto alla Juventus di avere il cartellino di Rovella come contropartita per Milinkovic . I bianconeri hanno detto no. La trattativa per il Sergente comunque va. Resta in piedi la possibilità di inserire il riscatto di Luca Pellegrini per abbassare il prezzo del centrocampista serbo . Il presidente della Lazio però continua a chiedere una cifra ...Commenta per primo Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate al mercato che sta ormai decollando . Gli obiettivi delle big, gli esuberi da piazzare e nuove idee da portare. E ancora: Garcia si è presentato al Napoli, le sue parole sono in primo piano sulle testate principali. Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali in Italia e all'estero. vai ...

Juve, passi avanti per Milik. Giuntoli si avvicina La situazione di Rabiot Tuttosport

Ci sarebbe ottimismo, in casa Juve, per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della nazionale serba, dalla Lazio. Come riportato da "TMW", si sarebbero ...Da Miretti e Fagioli, fino a Soulé e Iling-Junior: l’oro della Continassa consente ai bianconeri di ripartire nell’ottica di un futuro più sostenibile ...