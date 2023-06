Jurassic Park | l' appuntamento speciale a Cinecittà World per celebrare i 30 anni del franchise

(Di martedì 20 giugno 2023) I fan avranno l'occasione di festeggiare i 30didurante unche avrà luogo a: ecco quando. Sabato 24 giugnofesteggia con una giornatail trentesimoversario di, il capolavoro di Steven Spielberg che ha rivoluzionato il mondo del cinema e degli effetti speciali (vincitori del Premio Oscar). Per far rivivere ai fan l'entusiasmo e la suspense del leggendario film uscito nel 1993, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, in collaborazione con Universal Pictures, l'associazione culturale Bigger Boat e la community...

Sabato 24 giugno Cinecittà World festeggia con una giornata speciale il trentesimo anniversario di, il capolavoro di Steven Spielberg che ha rivoluzionato il mondo del cinema e degli effetti speciali (vincitori del Premio Oscar). Per far rivivere ai fan l'entusiasmo e la suspense del ...Sul palco ci saranno anche i figuranti come Spider Man e Mario Bros accompagnati da scenografie, come quella per, ma anche la presenza di ballerine in stile "BayWatch", il format ...... spiccano Velluto blu (1986), Cuore selvaggio (1990), Mi chiamo Sam (2001), The Master (2012), e diversi capitoli della saga di. Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna ...

Jurassic Park: l'appuntamento speciale a Cinecittà World per ... Movieplayer

Avete mai visto un dinosauro a grandezza naturale No Beh, allora quest'estate avrete modo di farlo proprio a Torino. Sì, perché a 30anni dall'uscita nei cinema del film 'Jurassic Park' al Palavela s ...In omaggio ai trent’anni di «Jurassic Park». Opera di Riccardo Zangelmi, è fatto di 90 mila pezzi e ha richiesto 340 ore di lavoro. E vicino all'Arengario apre il nuovo negozio Lego ...