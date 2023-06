John Wick 4 | bocciato da Oliver Stone

(Di martedì 20 giugno 2023) ohn4 è uscito nelle sale nel marzo 2023 e fa ancora parlare di sè, questa volta per una bocciatura da parte del celebre registaJ4 con protagonista Keanu Reeves è uscito nelle sale nel marzo 2023, negli Stati Uniti e in Italia e ha fatto molto parlare di sè. Ora continua a fare discutere dopo la dichiarazione di un celebre nome del mondo del cinema che l’ha preso di mira e. Non si tratta della prima volta per quanto riguarda i film appartenenti a franchise o saghe, come il caso di quelli del mondo del cinecomics. Molto noto è il caso di Martin Scorsese e delle sue critiche molto dure ai cinecomics, appoggiate anche dalla regista Jane Campion. Qui invece ad esprimersi è stato, regista noto per JFK, ...

Ecco cosa ha risposto Hargrave ai microfoni di ScreenRant : Secondo Netflix , Tyler Rake ha abbattuto 183 nemici solo nel primo film, superando di gran lunga il record detenuto da(77 ...- Pubblicità - Il regista di Platoon e Natural Born Killers Oliver Stone ha criticato pesantemente le sequenze d'azione di: Capitolo 4 , parlando addirittura di disgusto per l'uso eccessivo della violenza simile a quella di un videogioco. Il regista, produttore e sceneggiatore ha dedicato gran parte della sua ...Il regista di Platoon e JFK Oliver Stone ha criticato brutalmente la violenza contenuta in4 , definendo il film con Keanu Reeves " disgustoso oltre ogni immaginazione " . Stone, noto per non aver peli sulla lingua, si è detto infastidito dal modo in cui la violenza, simile a un ...

John Wick 4 torna a far parlare di sè, con una bocciatura in piena regola da parte di Oliver Stone: scopriamo insieme i dettagli.Oliver Stone ha parlato del recente trend hollywoodiano fatto di pellicole come John Wick in cui non c'è niente di ...