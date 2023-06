Jannik Sinner riparte da Gasquet | ad Halle per ritrovare tennis e fiducia in vista di Wimbledon

(Di martedì 20 giugno 2023) Resettare e ripartire indi. Questo deve essere l’obiettivo diad un paio di settimane dall’inizio dell’edizione 2023 dei Championships. Dopo la clamorosa e prematura eliminazione al Roland Garros e il successivo passo falso contro Ruusuvuori in Olanda, il numero uno d’Italia ha bisogno di inanellare un filotto di vittorie per arrivare con una buona dose diall’All England Lawnand Croquet Club. Adil sorteggio gli ha riservato Richardcome primo turno. Poteva andare meglio, poteva andare peggio. Il livello è decisamente alto nel torneo 500 tedesco, quindi ha poco senso recriminare o meno sull’urna. Il veteranota francese ha raggiunto due volte la semifinale a ...

Parla con consapevolezza e sicurezza, che alla vigilia del '500' di Halle ha analizzato ai microfoni dell'Atp il suo stato di forma e le sue aspettative per il prosieguo della stagione ...Sui prati tedeschi l'attenzione nel lunedì inaugurale era soprattutto per le prime due teste di serie, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, in attesa diche debutterà domani, martedì ...Sono due gli azzurri al via nel "Terra Wortmann Open" (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di Halle, in Germania., n.9 del ranking e quarto favorito del seeding, deve vedersela con il francese Richard Gasquet, n.49 ATP, che ha festeggiato la scorsa settimana a Stoccarda battendo Tsitsipas al ...

Sinner modalità zen: "Sorriso e felicità: voglio godermi ogni momento sull’erba" La Gazzetta dello Sport

L'altoatesino Jannik Sinner resta stabile al nono posto, nonostante la sconfitta nei quarti di finale del torneo di ‘s-Hertogenbosch, ma Tiafoe è a un passo. Per quello che riguarda gli altri tennisti ...Oggi, martedì 20 giugno, Jannik Sinner farà il proprio esordio nell'ATP500 di Halle. Sull'erba tedesca, l'altoatesino (n.9 del mondo) giocherà contro il francese Richard Gasquet e non sarà un match se ...