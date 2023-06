Italia | Mancini indica la strada | “L’U21 deve essere più vicina alla Nazionale maggiore”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Il commissario tecnico dellana, Roberto, dopo la presentazione della nuova campagna promozionale della Regione Marche, ha parlato del rapporto tra la Selezioneche si appresta a cominciare gli Europei di categoria: “L’Under 21più, soprattutto in questo momento in cui abbiamo bisogno di ragazzi da inserire nella nostra squadra per il futuro. Abbiamo ceduto dei giocatori all’Under 21 perché per noi è importante andare alle Olimpiadi, la speranza è quella di passare il gruppo perché in questo modo aumentano le chance dia Parigi 2024, un obiettivo da centrare. Marche come ...