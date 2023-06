Italia Loves Romagna | Amadeus | Marcuzzi e Fagnani si aggiungono al cast

(Di martedì 20 giugno 2023)Uniti per la solidarietà. Sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) si terrà, concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sulla. L’evento sarà trasmesso su Rai1 dalle 20.30. 11 anni dopoEmilia, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-, la musicana torna ad unirsi sul palco per aiutare lae i suoi abitanti. I cantanti attesi sul palco sono: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. ...

... Castagna ha citato, sempre in tema di impegno e relazione fra dentro e fuori, il prossimo impegno di un gruppo di sei detenuti che il 25 giugno, in occasione del concertoRomagna, ...In occasione dello svolgimento dell'evento "Romagna " Il concerto" in programma alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia sabato 24 giugno 2023, sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina, limitate tuttavia alla zona ...... Castagna ha citato, sempre in tema di impegno e relazione fra dentro e fuori, il prossimo impegno di un gruppo di sei detenuti che il 25 giugno, in occasione del concertoRomagna, ...

Arriva in televisione l’Italy Loves Romagna 2023, l’evento musicale che vedrà calcare il palco a tanti artisti italiani per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati dell’Emilia-Romagna. L’event ...Il Conservation Collective, una rete globale di fondazioni che promuove iniziative ambientali,per aprire nuovi canali di finanziamento ...