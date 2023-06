Italia Loves Romagna | Amadeus | Marcuzzi e Fagnani si aggiungono al cast

(Di martedì 20 giugno 2023)Uniti per la solidarietà. Sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) si terrà, concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sulla. L’evento sarà trasmesso su Rai1 dalle 20.30. 11 anni dopoEmilia, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-, la musicana torna ad unirsi sul palco per aiutare lae i suoi abitanti. I cantanti attesi sul palco sono: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. ...

Italy Loves Romagna: ecco i cantanti sul palco di Campovolo per gli alluvionati

