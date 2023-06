Italia - Francia | Macron - Meloni 1 ora e 40 minuti a colloquio

Se il nucleare può esser visto come pericoloso per noi italiani basta pensare che comunque son presenti centrali installate in Svizzera o, al confine con l', e ai progetti in essere ...É terminato l'incontro all'Eliseo tra il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il colloquio è durato circa un'ora e 40 minuti. 20 giugno 2023"I legami fra le nostre società, economie, artisti e università fanno vivere ogni giorno la relazione unica fra: talvolta vi possono essere delle controversie ma sempre in un contesto rispettoso": lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, ricevendo all'Eliseo la presidente del ...

Meloni: Italia e Francia legate, c’è bisogno di collaborare Il Sole 24 ORE

Dopo mesi di incomprensioni e scontri Italia e Francia si riavvicinano con la visita della premier Meloni all’Eliseo. "I legami tra le nostre società, le nostre economie, i nostri artisti e le nostre ...Incontro a Parigi tra il premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron: le dichiarazioni alla stampa.