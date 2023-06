Italia agli Europei Under 21 | che modulo userà Paolo Nicolato? Le ipotesi al vaglio del CT e la possibile formazione

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) L’Europeo21 del 2023 sta oramai per iniziare. Nella giornata di domani ci saranno le prime partite da giocare e la manifestazione continentale ci accompagnerà sino all’8 luglio, si spera, con la Nazionalena in grado di arrivare sino in fondo. Gli Azzurrini infatti, hanno staccato da diverso tempo il pass per accedere al torneo che si svolgerà tra la Romania e la Georgia, con 8 città pronte ad accogliere le varie Selezioni. 16 Nazionali gareggeranno in 4 differenti gironi composti da quattro squadre ciascuno. E in uno di questi raggruppamenti, quello D per essere più precisi, c’è anche l’del ct. I giovani ragazzi sono stati inseriti all’interno di un gruppo di ferro: partendo dalla Francia, passando per la Norvegia e sino ad arrivare alla Svizzera. Insomma il ...