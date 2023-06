ITA | da spese pazze a pressing pro-Lufthansa Il dossier

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 giugno 2023) Nuovo tassello per il passaggio della ex compagnia di bandiera ai tedeschi di: nei giorni scorsi, la Corte dei Conti ha registrato l’atto di approvazione dell’accordo per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways a Deutsche. Ok della Corte dei Conti Il contratto già firmato dal Mef, dalla compagnia tedesca e da Ita prevede per il biennio 23-24 il raggiungimento dei seguenti obiettivi:acquisirà una partecipazione pari al 41% del capitale sociale di Ita Airways a fronte di un investimento di 325 milioni di euro. Il piano industriale 2023-2027 condiviso tra Mef eprevede una crescita dei ricavi dai 2,5 miliardi di euro attesi quest’anno a 4,1 miliardi di euro previsti per il 2027. Daa veline Intanto, emergono particolari ...