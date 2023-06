IT-Alert | Curcio e Musumeci | «A inizio 2024 il sistema di allarme pubblico sarà operativo» In autunno i test regionali

(Di martedì 20 giugno 2023) Chi si troverà in una determinata zona della Toscana, il prossimo 28 giugno, riceverà una notifica sul proprio cellulare, che suonerà anche se impostato in modalità silenziosa: «Questo è un messaggio dideldiitaliano. Una volta, ti avviserà in caso di grave emergenza». È una simulazione, la prima che coinvolgerà un territorio così densamente abitato. Il 30 giugno toccherà alla Sardegna, il 5 luglio alla Sicilia, il 7 luglio alla Calabria e il 10 luglio all’Emilia-Romagna. Entro il mese di febbraio, la sperimentazione coinvolgerà le restanti regioni, poi cianche unnazionale. Al termine di questa fase, promette Nello, «contiamo di rendere IT-pienamente esecutivo agli ...

Il Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci e il Direttore della Protezione civile nazionale, Fabrizio, hanno presentato oggi a Roma, "It -" il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale attualmente in fase di sperimentazione. Il sistema é un servizio d'informazione diretta alla popolazione.

Al via il nuovo sistema IT-Alert della protezione civile: in presenza di un pericolo si riceverà un messaggio senza necessità di iscriversi ad alcun servizio ...Il sistema permette di diramare un sms a tutti i telefoni cellulari attivi nell'area geografica a rischio. Si parte il 28 giugno in Toscana, entro fine anno ...