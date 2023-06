(Di martedì 20 giugno 2023) “Ci sarà fauda” (caos in arabo), aveva annunciato a gennaio Mohammad Sabbagh, uno dei capi del campo profughi diche durante la Prima intifada dal 1987 al 1993 ha pugnalato a morte un soldato... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... a quota 6,00, insieme alla Francia, altra Nazionale che si candida a essere protagonista... All'ultimo posto si piazzanoe Georgia , a 100,00.Quattro i Paesi che, nello stesso decennio, hanno fatto registrare un aumento delle vittime della strada: Malta,, Paesi Bassi e Lussemburgo. Le vittime evitatedecennio 2013 - 2022, in UE ...Dall'inizio dell'anno, gli attacchi palestinesi ine in Cisgiordania hanno ucciso 24 israeliani. Un elicottero israeliano Apache ha colpito Jenin. È la prima volta dal culmine della Seconda ...

Israele nel terrore. E gli apache dopo vent’anni tornano su Jenin Il Foglio

PARIGI, 20 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Astroscale Holdings Inc. ('Astroscale'), leader di mercato nell'assistenza ai satelliti e nella ...Terroristi palestinesi hanno aperto il fuoco contro una stazione di servizio in Cisgiordania, uccidendo quattro israeliani. Per la prima volta dalla Seconda Intifada, l'esercito isrealiano impiega gli ...