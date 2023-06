ISOLA DEI FAMOSI | CANALE 5 BRINDA | “PICCO OLTRE IL 40% | ILARY SEMPRE BRAVA E LUMINOSA”

(Di martedì 20 giugno 2023) Chiusura in bellezza per “L’dei”, ieri sera su5. La finale del reality show condotto daBlasi e prodotto da Banijay Italia è stata leader della serata con il 21.1% di share e 2.378.000 spettatori.il 40% di share per la proclamazione del vincitore Marco Mazzoli. La diciassettesima edizione de “L’dei” ha ottenuto una media di 2.514.000 spettatori con il 19.6% di share (20.24% di share attiva). La trasmissione, in particolare, ha conquistato il pubblico giovane: media del 24.11% di share sul target 15-34 anni, con puntate record che hanno superato il 33.32% di share. Il direttore di5 Giancarlo Scheri: «Rally di emozioni e sfide: fisicamente e produttivamente impegnativa, l’...

Per l'ultima puntata dell'famosi , dopo l'ospitata del figlio Cristian Totti con Melissa Monti, è stato il turno della secondogenita che si è lasciata truccare e vestire come una star. ...Ora il ritorno de La Talpa a ben 15 anni dall'ultima edizione , quando nel 2008 trionfò Karina Cascella è tornato di moda, anche e soprattutto visti gli scarsi risultati de L'Famosi e ...Quando ci siin un casco, o nelle cuffie della visita guidata, si perde una parte ... Vanno considerati i pubblici di riferimento, per ognunoquali vanno progettati percorsi dedicati. "Il ...

Marco Mazzoli, disc jockey e conduttore radiofonico, ha vinto l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Il conduttore del noto programma radiofonico dello Zoo di 105 ha dedicato un pensiero in diretta a ...Se il reality show dovesse tornare in onda la padrona di casa Fascino avrebbe pensato alla conduttrice di Verissimo per la nuova edizione, a 15 anni dall’ultima ...