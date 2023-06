Isola 17 | Helena Prestes svela cosa ne pensa davvero di Marco Mazzoli | poi lancia una frecciatina a Cristina Scuccia

(Di martedì 20 giugno 2023) Ieri sera si è conclusa la diciassettesima edizione de L’dei Famosi e tra i naufraghi più discussi e controversi c’è senza dubbio: eliminata ad un passo dalla finale, la modella nelle scorse ore ha risposto a diverse domande dei fan a proposito della sua avventura nel reality show condotto da Ilary Blasi. Per primaha commentato la vittoria dindo ancherealmente dello speaker radiofonico:non è mai stato falso, lui è stato uno stratega. È sempre stato intelligente, all’inizio è stato molto difficile, la parte più difficile dell’è l’inizio, perché non mangi e dimagrisci, quindi vorresti andare via e scappare, ...

La conduttrice ironizza sulla coppia che si è ritrovata in studio per la finale del programma Ilary Blasi 'punzecchia'Prestes durante la finale de 'L'dei Famosi' . La naufraga è appena rientra in Italia dopo essere stata eliminata in semifinale: protagonista assoluta di questa edizione per il suo ...La prima sceglie Fiore Argento per il suo ritiro, mentre il collega baciaPrestes perché non è stata abbastanza stratega. All'Marco ha capito quanto ci tiene alla moglie Stefania, che è ...La confessione d'amore diPrestes Durante la finale de L'dei Famosi ,Prestes ha colto l'occasione per mettere a tacere tutte le critiche e polemiche sulla sua storia d'amore con ...

La finale de L'Isola dei Famosi 2023 è stata ricca di colpi di scena, ecco cosa è accaduto dopo la vittoria di Marco Mazzoli: polemiche e dediche.L'emozionante finale de L’Isola dei Famosi 2023 si è conclusa con una vittoria elettrizzante di Marco Mazzoli. Questa edizione del popolare reality show, condotto da Ilary Blasi, ha avuto ospiti d'ecc ...