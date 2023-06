Isola 17 | ecco gli ascolti della finalissima

Leggi su isaechia

(Di martedì 20 giugno 2023) È andata in onda ieri sera lade L’dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi che ha visto trionfare Marco Mazzoli, lo speaker radiofonico de Lo Zoo di 105. Secondo posto – a sorpresa – per Luca Vetrone. Terzo Andrea Lo Cicero. La rete ammiraglia ha invece offerto ai suoi telespettatori la replica di una nuova puntatafiction con Maria Chiara Giannetta Blanca. Chi ha vinto la sfida ditutti i dati auditel pubblicati come di consueto da Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 19 giugno 2023, su Rai1 la fiction in replica Blanca ha appassionato 2.340.000 spettatori pari al 14.4%. Su Canale 5 – dalle 21.39 all’1.41 – la finale de L’dei Famosi 17 ha raccolto davanti al video 2.378.000 spettatori pari al 21.1% di share. Rai2 CSI ...