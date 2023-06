Irama e Rkomi annunciano il No Stress Tour nei palasport | i biglietti

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 20 giugno 2023)il No, lanée neiin partenza da novembre 2023, le date e iil No, lanée neiin partenza da novembre 2023, prodotta e organizzata da Vivo Concerti. Le prevendite del Nosono in vendita online su vivoconcerti.com a partire da ora mentre isono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati a partire da sabato 24 giugno alle ore 14:00. Il 9 giugno hanno pubblicato il singolo Hollywood, prodotto da Shablo. Il brano anticipa il joint album No ...