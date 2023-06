Ippica | l’esordio di re Carlo III ad Ascot per l’ultima volta di Dettori

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Ha preso il via la prima giornata di, tradizionale concorso ippico per reali e celebrità, la prima dopo la morte della regina Elisabetta. Questa coincide anche con l‘ultima partecipazione di Frank, leggendario fantino italiano – 78 volte vincitore – che a 52 anni ha annunciato il ritiro a fine anno. d inaugurare la quattro giorni di gare, accompagnato dalla regina Camilla, è stato reIII, al suo debutto ufficiale da nuovo monarca in quello che viene considerato l’appuntamento più glamour dell’aristocrazia britannica. In onore di Elisabetta un’ampia mostra fotografica che ripercorre le 24 vittorie collezionate dai cavalli della regina defunta nel corso dei suoi 70 anni di regno. SportFace.