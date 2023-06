... esordisce. 'Ho aspettato un po' di tempo prima di decidermi a raccontare la mia storia, ma ora sono contento di avere questo libro tra le mani. Ho due figli piccoli eche, un giorno, ...... che vorrebbe mettere a disposizione di Simoneuna rosa il più completa possibile per il ... Inter Non smentisco,che si possa trovare una soluzione giusta per il ragazzo perché ha fatto ...... tifosi che fino a 60/70 giorni fa avrebbero fatto di tutto per un esonero di, ora sono ... Ora sento che vuole Milianhovic altro suo ex (giocatore forte ma con un ingaggio alto) mache ...

Inzaghi: "Spero che i miei figli leggano il mio libro". Poi lo spoiler sul matrimonio... La Gazzetta dello Sport

Fino a prova contraria, e fino a novità che si spera arrivino il prima possibile, Inzaghi è ancora l’allenatore della Reggina. E fa piacere vederlo ancora vicino a una sciarpa amaranto. In attesa di ...“La Reggina, Inzaghi e il Parma: l’intrigo”, titola Tuttosport.