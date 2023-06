Inzaghi in cattedra al Master UEFA | «Felice di potermi confrontare con voi»

(Di martedì 20 giugno 2023) Simone, allenatore dell’Inter, è salito inper un giorno in videocollegamento alPro. I dettagli.PRO – Simoneè salito inin occasione delPro. L’allenatore dell’Inter è intervenuto in videocollegamento al corso dei tecnici. Così ha esordito il tecnico nerazzurro. «Mi fa molto piacerecon voi», ha riportato SportMediaset. L’allenatore italiano ha spiegato le proprie esperienze in panchina, le proprie idee tattiche e la composizione dello staff. Il dibattito è stato introdotto da Mario Beretta, docente della Scuola Allenatori. CORSOPRO – Si tratta del corso ...

