Inzaghi | «Ho temuto di avere la Sla | poi ho capito il problema e l’ho superato»

(Di martedì 20 giugno 2023) Sulla Gazzetta alcuni estratti del nuovo libro di Pippoche racconta la difficile decisione di lasciare il calcio giocato. Il libro “Il momento giusto”, scritto insieme al giornalista Olivero, racconti alcuni interessanti aneddoti sulla carriera di. Uno di questi parla della decisione di lasciare il campo da calcio, una decisione in cui ha influito parecchio Massimiliano Allegri: «Era stato Allegri a chiudere la mia carriera da giocatore. Io e il Milan, infatti, nella primavera del 2012 avevamo trovato un accordo per prolungare di un anno il mio contratto. Io sarei stato un importante collante nello spogliatoio che nel giro di poco tempo aveva perso Maldini, Pirlo, Nesta, Gattuso, Seedorf. Elementi di spessore che avevano lasciato un vuoto profondo. Non avrei accampato alcuna pretesa… Galliani era felice di aver trovato insieme a me ...

L'allenatore livornese salutache gli risponde: 'Per me non esisti' scatenando la furia di ... Hodi avere qualcosa di grave, perfino la Sla . Sono stati mesi di disagio e sofferenza, in ...1 /134 Previous "Hodi avere qualcosa di grave" L'addio al calcio giocato prima dell'inizio della carriera come allenatore è stato durissimo per. "Nell'autunno del 2015 per la prima ...Non è poi mancato un retroscena poco felice, in cuiha di fatto accusato Massimiliano ... Hodi avere qualcosa di grave, perfino la Sla . Sono stati mesi di disagio e sofferenza, in cui ...

Allegri lo ha fatto davvero: la rivelazione di questa mattina è clamorosa: “Ho smesso per colpa sua”. Ecco chi lo ha detto nel suo libro Partiamo da un presupposto: gli allenatori sono… Leggi ...Per me fu una mazzata". Inzaghi ha confessato di aver temuto di avere la Sla: "Il mio corpo mi mandava segnali inequivocabili di malessere. Mi sono spaventato. Anzi, lo dico chiaramente e senza ...