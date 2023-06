Inzaghi | Ho temuto di avere la Sla | poi ho capito il problema e l' ho superato

L'allenatore livornese salutache gli risponde: 'Per me non esisti' scatenando la furia di ... Hodi avere qualcosa di grave, perfino la Sla . Sono stati mesi di disagio e sofferenza, in ...L'altro aneddoto racconta della paura divissuta dopo aver smesso di giocare: " Nell'... Hodi avere qualcosa di grave, perfino la Sla. Sono stati mesi di disagio e sofferenza, in cui ...1 /134 Previous "Hodi avere qualcosa di grave" L'addio al calcio giocato prima dell'inizio della carriera come allenatore è stato durissimo per. "Nell'autunno del 2015 per la prima ...

Inzaghi ha confessato di aver temuto di avere la Sla: "Il mio corpo mi mandava segnali inequivocabili di malessere. Mi sono spaventato. Anzi, lo dico chiaramente e senza ...