Invitalia e il flop dei villaggi turistici Con Arcuri bruciati 86mln in 15 anni

(Di martedì 20 giugno 2023) Domenico, oltre ad essere stato sollevato dall'incarico di commissario per l'emergenza Covid da Draghi, in seguito agli scandali sulle mascherine e le varie inchieste su presunte irregolarità commerciali durante la pandemia, è stato anche rimosso dalla guida di, società partecipata di Stato di cui è stato amministratore delegato dal 2007 al 2022. Al suo posto, lo scorso 6 luglio, è stato nominato Bernardo Mattarella, nipote del presidente della Repubblica. Sul tavolo del nuovo ad, tra i vari dossier, il più spinoso risulta quello relativo al business dei.

