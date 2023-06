Inter | una cena di gala a Roma Antonello e Marotta presenti

(Di martedì 20 giugno 2023) L’vuole allargare i propri orizzonti e tenersi in contatto con i propri tifosi della Capitale dell’Italia. Questa sera si è svolta una, questa la nota ufficiale del club. OCCASIONE – L’ha organizzato questa sera unadiin quel di, la Capitale dell’Italia dove sononumeri tifosi nerazzurri. Un evento unico denominato “IM Rhome” in cui sono arrivate diverse autorità e personalita del mondo dello sport, ma anche della politica, della cultura, dello spettacolo che vivono a. La serata si è svolta a “La Lanterna”, location di lusso sotto le luci nerazzurre. Sul palco montato sono saliti a parlare il CEO Corporate Alessandroe il CEO Sport Giuseppe. fonte: ...

Prima consfortunata autorete di Marquinhos su tentativo di Sarr (53') poi con uno splendido ... Leggi anche Ancora razzismo nel calcio: sospese Nuova Zelanda - Qatar e IrlandaU21 - KuwaitU22, ...Alla presenza della famiglia e degli amici divita. A cominciare da papà Giancarlo, al fratello Simone, fresco vicecampione d'Europa con l', alla compagna e madre dei suoi due figli Angela ...... ma questa viene consideratapista complicata perché Trevoh è un elemento importante per il ... Azpilicueta più di Matic Ecco perché l'sta tenendo gli occhi aperti sulle occasioni in arrivo ...

"Manchester City, Bernardo Silva può salutare: il sostituto è un ex Inter" Corriere dello Sport

Tutti su Guglielmo “Venom” Vicario. Anche se gli indizi portano in una sola direzione: i Navigli di Milano, sponda nerazzurra. L'ultimo è arrivato direttamente per voce del presidente dell'Empoli, Fab ...Sembra in uscita uno dei pilastri dell’Inter degli ultimi anni. Marcelo Brozovic ha ricevuto una pesante offerta dall’Al Nassr da circa 20 milioni annui. Il club di CR7 ha fatto anche già un offerta a ...