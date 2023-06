Inter | senti Bergomi | ' Barella non si tocca Se vuoi restare al top devi partire da lui'

" Ci sono i giocatori forti e poi ci sono i giocatori decisivi. Barella fa parte del secondo gruppo, cioè di quelli che fanno la differenza". Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...... ha detto: 'È come quegli amici che non vedi da tempo masempre vicini, come se gli anni non ... imprenditore della ristorazione ma soprattutto presidente dell'quando Berlusconi comprò il ...Ha voluto con lui lo stesso collaboratore dell'del triplete che, a sua volta, gli ha poi ... Con lui tiindispensabile al successo della squadra . Ricordo quando la Roma vinse la semifinale ...

Inter, senti Chalobah: "Non conosco ancora il mio futuro ma l'Italia mi piace" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Ci sono i giocatori forti e poi ci sono i giocatori decisivi. Barella fa parte del secondo gruppo, cioè di quelli che fanno la differenza".Mercato Inter, le parole di Chalobah. “Non si può sapere cosa ci riserva Il futuro, in passato ho giocato in Francia e in Inghilterra. Non conosco ancora il mi futuro ma l’Italia mi piace, è un ...