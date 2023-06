Chiaro che l'non sia in grado di reggere una concorrenza del genere. Avrebbe potuto prenderesoltanto in prestito, per di più con una parte dei 9 milioni di euro di stipendio ......prossima stagione è vicino a vestire la maglia dell'Al - Hilal in Arabia Saudita Kalidou... ha preferito i soldi della Saudi Pro League anziché tornare in Italia dopo le avance dell'. ...Il coreano, arrivato con l'arduo compito di sostituire la colonnanon ha fatto pesare la ... Per ultimo Federico Dimarco è stato una delle sorprese dell'in questa annata. Partito forse ...

Inter, Koulibaly in Arabia: per Inzaghi c'è un altro nome dal Chelsea Corriere dello Sport

Gli investimenti del regno saudita nella Saudi Pro League proseguono e per il Chelsea può essere una soluzione in ottica fair play finanziario, dopo ...Koulibaly addio, o quasi. A meno di improvvisi cambi di rotta, infatti, il senegalese sembra destinato a volare in Arabia Saudita, per giocare con l’Al Hilal, lo stesso club che aveva provato, vanamen ...