Inter ed eSports oggi | scopriamo qualcosa di più sull’Inter eSports

(Di martedì 20 giugno 2023)edsono due mondi che si sono già incontrati e fusi, dando vita proprio all’. Sulla squadra nerazzurra di calcio elettronico non si sa ancora molto, eppure ha già avuto modo di fare la (sua) storia in questo nuovo sport. Vediamo insieme come e perchéIN ITALIA – Forse non tutti conoscono il Campionato di eSerie A TIM, il campionato e-sport nato nel febbraio 2020. E organizzato ufficialmente dalla Lega Serie A di calcio. Il torneo viene disputato su console SONY PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) in partite da uno contro uno nell’ormai celebre EA SPORTS FIFA. È inoltre riconosciuto ufficialmente da Electronic Arts, la casa produttrice del videogame, che offre l’opportunità di qualificarsi per le fasi avanzate ...