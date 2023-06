Inter | dall’Inghilterra | tutti pazzi per Dimarco | su di lui gli occhi di Manchester United e Real Madrid

(Di martedì 20 giugno 2023) Una delle grandi rivelazioni delle ultime due stagioni dell’è sicuramente Federico. L’esterno nerazzurro, dopo aver girato diversi club italiani, ha fatto ritorno alla base fornendo grandi prestazioni e ritagliandosi un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere di Simone Inzaghi. Adesso stando a quanto riportato da The Independentsarebbe finito nel mirino di due club di altissimo livello comee il: entrambi avrebbero avuto un colloquio con l’con argomento l’esterno. Al momento non ci sono state offerte ufficiali, ma la situazione andrà monitorata nelle prossime settimane. SportFace.

sono sicuri: Real Madrid e Manchester United sarebbero sulle tracce di Federico Dimarco dell'. Dopo l'ottima stagione con la maglia nerazzurra, dove è stato premiato anche'...... attraverso alcune delle sue migliori squadre, l'sta ... Va da sé che l'mai si priverebbe per propria scelta di un ...volere del giocatore a fare pendere la bilancia da un lato o'......solo l'si salva in questo momento. Basta vedere quanto prende l'ultima di Premier, parliamo di 40 milioni in più rispetto a una finalista della Champions League '. Onana viae ...