Inter | ag Dzeko annuncia | «Rifiutata un’offerta per il Fenerbahce»

(Di martedì 20 giugno 2023) Le parole di Alessandro Lucci, agente di Edin, sul futuro dell’attaccante bosniaco dell’. I dettagli Alessandro Lucci, agente di Edin, ha parlato al portale turco Fotomac del futuro dell’attaccante dell’. Il bosniaco ha ricevuto varie offerte sia dalche dall’Arabia Saudita. Il giocatore sarebbe atteso in Turchia già verso la fine della settimana per iniziare l’ennesima nuova avventura della sua carriera. LE PAROLE – «Abbiamo rifiutatodall’Arabia Saudita per il». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

Numeri agli antipodi rispetto a quelli di. Correa ha esaurito i bonus a sua disposizione per prendersi l', il problema è capire quale sarà il suo futuro: le sirene turche non convincono il ...Il centravanti bosniaco si appresta a lasciare l'dopo due stagioni in cui ha messo a segno 31 gol e vinto quattro trofeiÈ giunta all'epilogo l'avventura di Edincon la maglia dell'. In scadenza il 30 giugno, il centravanti bosniaco si appresta a trasferirsi in Turchia a parametro zero. Edin(LaPresse) - calciomercato.itÈ tutto pronto per lo ...Pronto un biennale a cifre molto vicine a quelle percepite daall': circa cinque milioni di euro netti a stagione.che ha offerto ail rinnovo per una sola stagione, con ...

Inter, addio certo per Edin Dzeko: imminente la firma con il Fenerbahce Fantacalcio ®

Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del Club di Passione Inter ... Nell’episodio di oggi focus sul calciomercato in attacco tra Dzeko, Lukaku e ...Mentre in Italia si parla di un accordo non ancora definitivo (LEGGI QUI), dalla Turchia sostengono invece che la trattativa tra Edin Dzeko e il Fernerbahce stia proseguendo a ritmo spedito verso la..