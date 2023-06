Iniziato il countdown per Eicma 2023 | biglietti a costo ridotto e campagna pubblicitaria

per la maturità 2023. Mercoledì prenderà il via l'esame più temuto dagli studenti: quest'anno i maturandi sono 536.008 AGI - Èilper la maturità 2023. Tra due giorni, mercoledì 21 giugno, prenderà il via l'esame più temuto dagli studenti: quest'anno i maturandi sono 536.008 - 521.015 candidati interni e 14.Ilè già, la carica dei 70 mila è pronta al doppio concerto di Vasco Rossi al Barbera che annuncia il ritorno dei grandi eventi in città . Così Palermo si organizza a ospitare lo ...Per le nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi èil. Dopo nove anni insieme, la modella e il manager si sposeranno sabato 17 giugno . Per dirsi 'sì' la coppia ha scelto la Sicilia, Noto per la precisione, una città a cui nessuno ...

Levanto Music Festival Amfiteatrof, è iniziato il countdown CittaDellaSpezia

Cominciato il countdown per l'edizione 2023 di Eicma: biglietti a costo ridotto e campagna pubblicitaria con i volti dei protagonisti 2022 ...L’inaugurazione (1) si svolgerà nella Cava di Marmo Rosso con l’Orchestra di fiati della Città di Levanto, come simbolo della cooperazione di due delle istituzioni musicali levantesi e di un progetto ...