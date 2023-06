Infortuni | operaio sbalzato da gru in Brianza | è grave

(Di martedì 20 giugno 2023) Milano, 20 giu. (Adnkronos) - Undi 54 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduto dal cestello di un camion gru (dall'altezza di due metri) ea circa 10 metri, a seguito di urto del camion da parte di un furgone. L'incidente è avvenuto a Seregno (Mb) attorno alle 8 di questa mattina. Il 54enne ha riportato un trauma cranico, un trauma alla schiena, a un braccio e a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si trovava sul cestello elevatore quando è stato travolto da un furgone.