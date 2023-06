Infinita Venus | torna a vincere dopo 1359 giorni | il successo contro Camila

A BirminghamWilliams batte Camila Giorgi 7 - 6 (5) 4 - 6 7 - 6 (6) tornando così a vincere contro una Top50 dopo 3 anni e 8 mesi dall'ultima volta: guarda gli scatti più ......tv e streaming Il match valido per il primo turno del torneo Wta 250 di Birmingham tra... Occhio, però, all'esperienzadi una campionessa come la Williams, sebbene atleticamente non sia ...Avere una sorellina da coccolare è una gioia. La sorella minore è una dolce compagna di ... (Williams). Sei la sorellina del mio cuore, la luce dei miei occhi e la gioia della mia vita. ...

Venus Williams infinita! A 43 anni elimina Camila Giorgi vincendo la ... Eurosport IT

Due giorni dopo aver compiuto 43 anni, Venus Williams si regala una bella gioia a Birmingham, all'esordio nel locale WTA 250. La leggenda americana, 7 Slam in singolare di cui 5 a Wimbledon, vince per ...L'americana torna a battere una Top 50 dopo quasi 4 anni. Sconfitta sanguinosa per Camila con l'avversaria apparsa semovente per larghi tratti del match ...