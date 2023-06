Indy Autonomous Challenge - Unaltra vittoria in pista per il Politecnico

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 giugno 2023) A Monza, il MiMo 2023 ha ospitato anche una gara dell', la competizione per monoposto da corsa a guida autonoma, che ha visto imporsi per la quarta volta consecutiva il team PoliMOVE deldi Milano. Per la prima volta, però, la corsa si è disputata in un normale circuito come quello brianzolo e non su un ovale americano, come quelli utilizzati in precedenza a Las Vegas e in Texas. I rivali. Le squadre internazionali in lizza erano cinque: alle spalle di PoliMove si è classificato Tum Motorsport Racing della Technical University di Monaco, che ha preceduto un'altra compagine italiana, il team TII UniMORE dell'università di Modena e Reggio Emilia. Fuori dal podio le squadre degli Usa e della Corea del Sud. Le monoposto utilizzate da tutti i concorrenti sono delle Dallara AV-21, vetture ...