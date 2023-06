“Incinta non vuol dire madre” | le parole “choc” di Michela Murgia riportate alla Camera

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 20 giugno 2023) Si è concluso il primo passaggio in Aula della proposta di legge relativa al riconoscimento della maternità surrogata come reato universale che prevede la sola punibilità dei cittadini italiani. Nella giornata di ieri, 19 giugno 2023, dopo l’intervento della deputata Carolina Varchi, incaricata di presentare al governo la normativa in questione, si sono pronunciati anche alcuni membri dell’opposizione, tra cui Riccardo Magi, segretario di +Europa, Federico Gianassi del Partito Democratico e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra che, nel corso del lungo dibattito, ha citato ledella scrittrice. “Quanta ipocrisia in Giorgia Meloni”, ha esordito il deputato dei Verdi in riferimento al recente incontro tra la premier e il founder del colosso Tesla: “Sorride a fianco di Elon Musk diventato padre due anni fa ...