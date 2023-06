Incidenti stradali - Vittime in aumento | ma non ai livelli pre-Covid

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 giugno 2023) Rispetto all'ultimo anno precedente la pandemia, cioè il 2019, ledella strada nei Paesi dell'Unione Europea sono diminuite del 9%; in confronto con il 2021, però, anche per la ripresa dei volumi di traffico, il dato è cresciuto del 4%. I valori sono ricavati dal 17 Rapporto sulla situazione della sicurezza stradale, curato dal Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti (Etsc). Campagne per la sicurezza. Il Consiglio stima che, tra il 2013 e il 2022, sono state risparmiate 39.553 vite, che sarebbero andate perse se gli Stati membri dell'Ue non avessero messo in atto azioni per migliorare la sicurezza stradale e avessero mantenuto gli stessidi sinistrosità fatale del 2012; i costi sociali risparmiati sono nell'ordine dei 15 miliardi di euro. Al contrario, quasi altri 41 mila decessi sarebbero stati evitati se i Paesi avessero ...