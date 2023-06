(Di martedì 20 giugno 2023) Sonofrequenti, specialmente sotto i 6 anni, ma talvolta (nel 10-20% dei casi) possono avere conseguenze nel tempo, in qualche caso anche molto gravi o addirittura mortali. Il tasso di ingestione dei corpi estranei – secondo dati europei eamericani - è aumentato in 15 anni del 91.5% ed è quasi raddoppiato sotto i 6 anni di età. Le monete sono gli oggetti più frequentemente...

"Viviamo come animali. Dipendiamo dalla misericordia degli altri. Non possiamo uscire dal ... come il contrabbando e il traffico di esseri umani e di conseguenza ci sono moltiche ...Che si tratti di polvere, briciole, peli di animalio detriti vari, questo robot ... Questo significa che puoi rilassarti mentre il robot lavora senza dover preoccuparti di danni o. ...L'ingestione di caustici, in particolare prodotti per la pulizia della casa e detersivi, rappresenta un terzo degli, responsabili di circa 1.000 ricoveri l'anno. 'Soltanto le ...

Incidenti domestici, al via il progetto "Sigenp" per la sicurezza di bambini e genitori Gazzetta del Sud

Sono incidenti domestici frequenti, specialmente sotto i 6 anni, ma talvolta (nel 10-20% dei casi) possono avere conseguenze nel tempo, in qualche caso anche ...Un incidente domestico si è verificato questa mattina a Vibo Valentia, in via Boccaccio. Secondo le prime informazioni, un uomo di 39 anni ha dato un calcio ad un vetro e si è procurato una profonda ...