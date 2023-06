Incidente Roma oggi | morta una donna Grave bimbo di 4 anni

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – Unae un bambino di 4per unpomeriggio verso le 16.30 in via Nomentana, all’altezza di via Po Fiorito. A scontrarsi un bus dell’Atac linea 337, un furgone e una Fiat Panda, su cui erano a bordo le vittime. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Gemelli in codice rosso, mentre laè deceduta. Sul posto il gruppo III Nomentano della polizia dicapitale e i Vigili del Fuoco. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’. L'articolo proviene da Italia Sera.

A scontrarsi un bus dell'Atac, un furgone e un'utilitaria, su cui viaggivano le vittime. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Gemelli in codice rosso mentre per la donna non c'è stato nulla da fare.