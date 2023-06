Incidente mortale a Casal Palocco | spunta una supertestimone | era a bordo della Lamborghini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 giugno 2023) Gli investigatori sono al lavoro da mercoledì scorso, da quando su via Macchia Saponara asi è verificato l’tra un suve una Smart, nel quale ha perso la vita Manuel, un bombo di soli 5 anni. Dalle attività investigative è emerso che oltre al conducente dell’auto di lusso, M.D.P., studente universitario di 20 anni, nonché fondatore del gruppo ‘The Borderline’, indagato per omicidio stradale e tre suoi amici c’era anche una ragazza che era salita in auto, lato passeggero, un chilometro prima dello schianto. Anon solo yuotuber La testimonianzaragazza, che nulla ha a che fare con il gruppo di youtuber, è ritenuta dagli inquirenti attendibile. Ad aiutare le ...