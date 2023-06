Incidente Lamborghini | cosa rischiano davvero i TheBorderline?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 giugno 2023)gli youtuber? Si continua a parlare, mentre proseguono le indagini, dell’di Casa Palocco in cui ha perso la vita un bimbo di cinque anni. Sul banco degli imputati il gruppo dei, alla guida della. A oggi, dei quattro ragazzi, l’unico indagato è Matteo Di Pietro e tutti i componenti del gruppo di YouTuber hanno lasciato Roma e chiuso il canale. Intanto sono stati ordinati dei test antidroga e il suo avvocato, Francesco Consalvi, ha ricostruito la dinamica dello scontro tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto. La madre del piccolo Manuel avrebbe dovuto dare la precedenza e non ci sono responsabilità a carico degli altri membri a bordo della macchina. A libero l’avvocato ha spiegato: «La signora Uccello, alla guida della Smart, per impegnare ...