Incidente con un trattore | bici sbalzata in un campo | grave 20enne

(Di martedì 20 giugno 2023) Ponte San Pietro. La dinamica è in fase di accertamento. Quel che è certo, è che nell’risulta coinvolto un ragazzo di 20 anni in sella a unacletta, portato via dall’ambulanza in codice rosso. È successo lunedì (19 giugno) poco prima delle 23 lungo via Alessandro Manzoni a Ponte San Pietro, quasi al confine con Mapello. Una strada buia, per niente illuminata; tant’è che nella notte le uniche luci che si notano sulla provinciale sono quelle blu dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Dalle prime e sommarie informazioni, il giovane si sarebbe scontrato con un. Lacletta, visibilmente danneggiata, è stata recuperata in unche costeggia la strada. Le condizioni delsarebbero gravi.