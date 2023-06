Incidente choc | morti due fratelli di 10 e 16 anni | perché hanno arrestato la mamma

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 giugno 2023) Duedi 10 e 16sonoin un terribilestradale, a quanto si apprende erano scesi dall’auto accostata sul ciglio della strada per recuperare alcuni bagagli che erano caduti. A travolgerli una Nissan Sentra, l’impatto non gli ha lasciato scampo: sonosul colpo. Sottola persona alla guida, una donna di 41della quale non si conoscono ancora le generalità, che si è trovata davanti i duee non è riuscita ad evitare l’impatto. >“La notizia più brutta”. Spettacolo italiano in lutto, fatale un malore improvviso. Aveva solo 41Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia alla quale spetta il compito di fare luce sulla vicenda che ha destato profonda sensazione negli ...