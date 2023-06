Incidente Casal Palocco | c' è una supertestimone | Salita sulla Lamborghini un chilometro prima dello schianto

C'è una supertestimone dell'diPalocco (Roma) nel quale è rimasto ucciso il piccolo Manuel, di 5 anni . E' una ventenne si chiama Gaia Nota e viaggiava a bordo della Lamborghini Urus che il 14 giugno scorso ha ...Un avvocato accusa la madre di Manuel Proietti per la dinamica dell'L'stradale avvenuto aPalocco, a Roma, che ha coinvolto gli YouTuber TheBorderline, ha scatenato una ...La testimonianza di una ragazza di 20 anni, Gaia Noto , amica degli youtuber del canale The Borderline , potrebbe rivelarsi decisiva nel definire l'esatta dinamica dell'diPalocco , avvenuto il 14 giugno, nel quale ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti di 5 anni. Ai racconti dei venti testimoni che hanno assistito allo schianto e che sono già ...

Incidente Casal Palocco, spunta una supertestimone: era in auto (per caso) con i TheBorderline

Domenica 25 giugno a Casal Palocco è in programma una fiaccolata in ricordo del bimbo di cinque anni morto in un incidente ...Un portavoce della piattaforma ha annunciato la rimozione di tutti gli annunci pubblicitari dal canale incriminato ...