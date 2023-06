Incidente a Casal Palocco | Falconi a Gualtieri | “Il Campidoglio si costituisca parte civile”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 giugno 2023) Ostia – “L’assurda ed incredibile morte del piccolo Manuel, vittima innocente di un gioco ‘incosciente’ trasformatosi in tragedia ed in dramma, ha pesantemente scosso la sensibilità dei cittadini”. A parlare è Mario, Presidente del X Municipio, che aggiunge: “A nome degli stessi, degli Assessori e dei Consiglieri municipali e mio personale, intendo porgere a tutti i familiari ed agli amici del povero bimbo la più profonda solidarietà ecipazione per l’immane lutto che li ha colpiti, pur consapevole che il dolore resterà per sempre inciso nella loro carne”. “Per conto del Municipio, ove si dovesse aprire un procedimento penale nei confronti dei responsabili, avrei voluto costituirmi; ma temo che la cosa non sia giuridicamente possibile per l’Ente locale. Esorto, pertanto, il Comune di Roma a ...