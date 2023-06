Inchiesta Covid | il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha chiesto di essere ascoltato dal Tribunale dei Ministri

(Di martedì 20 giugno 2023) Indagato per epidemia e omicidio colposi nell’ambito dell’dei pm di Bergamo sulla gestione delle prime fasi dell’epidemia in Val Seriana, ilRegionehadisentito daldei, a cui è stato trasferito l’iter processualeposizione diinsieme a quella di altri 12 indagati. Tra loro, l’ex assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera, i tecnici del Cts Agostino Miozzo, Silvio Brusaferro e Claudio D’Amario e l’ex capoProtezione Civile Angelo Borrelli. L’istanza per l’interrogatorio è stata depositata dai legali di, Jacopo Pensa e Federico Papa, i ...

Ritenendo, quindi, che quella procedura - la visione e la diffusione di verbali d'segreti - non era corretta né legale. Era aprile 2020. Erano i tempi della prima ondata di, ogni ...Hanno dato l'ok all' acquisto di tamponi per ilda un'azienda nel Nord Italia facendo spendere alla Regione più soldi del previsto. Ora a due ... die di denuncia. Un giornalismo libero ...... Luciano D'Alfonso, controreplica al sindaco di Pescara, Carlo Masci, riguardo all''Tana ... e in ragione di cosa Amicalità Sono entrambi scesi in miniera insieme Hanno superato il...

Inchiesta Covid, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha chiesto di essere ascoltato dal Tribunale… Il Fatto Quotidiano

Indagato per epidemia e omicidio colposi nell’ambito dell’inchiesta dei pm di Bergamo sulla gestione delle prime fasi dell’epidemia in Val Seriana, il presidente della Regione Lombardia Attilio ...Colpevole di rivelazione di segreto d'ufficio per la vicenda della Loggia Ungheria (ma è solo il primo grado). Pena: un anno e tre mesi. La parabola di uno ...