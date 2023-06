Inaugurata la nuova rotatoria di Pedrengo | la sindaca | “Opera strategica per la viabilità”

(Di martedì 20 giugno 2023). Nella mattinata di martedì 20 giugno è stataladi, all’incrocio tra le SP 67 e 69. L’è stata realizzata dalla Provincia per un importo totale di 700mila euro ed è stata finanziata al 50% da via Tasso e dal Comune di, che ha beneficiato di un contributo regionale di 250mila euro nell’ambito del “Piano Lombardia”. Al taglio del nastro sono stati presenti il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi, ladiSimona D’Alba, il consigliere provinciale delegato allaMauro Bonomelli.

...lavorato per comprendere quale sia il valore fondativo della'Casa della comunità' del quartiere Vallato a Fano: la fratellanza. È con questo spirito che giovedì 29 giugno verràla ...Così il vice governatore Vincenzo Cotugno, che ieri ha partecipato all'inaugurazione dellasede della Proloco di Monteroduni nel centro storico del paese. 'Ringraziamo il Presidente Carmine ...Venerdì 23 giugno, alle ore 21, saràla terza edizione del "Percorso degli Innamorati": ... "Sarà il modo più bello per accogliere l'arrivo dellaestate", dichiara il sindaco Raffaele ...

Roma: inaugurata nuova residenza universitaria intitolata a Serianni ... ConfineLive

Taormina Film Fest 69esima edizione - Inaugurazione Venerdì 23 giugno 2023 – Ore 21:30. Gala Pavarotti Forever: Un evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti. Saranno pres ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...