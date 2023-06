In Spagna si interrogano | «Ma davvero stiamo festeggiando la vittoria della Nations League?»

(Di martedì 20 giugno 2023) Che sono tutte queste feste smodate, le esultanze da Mondiale, persino la commozione alle premiazioni. Insisulla piega che ha preso il calcio di festeggiare tutto alla stessa maniera. Indipendentemente da cosa. Lo scrive in un appuntito editoriale su Abc José Miguélez, a proposito, “un torneo giovane, senza pedigree né reputazione, puro riempitivo di calendario. Un esperimento Frankenstein creato dalla Uefa per porre fine alla capricciosa dissolutezza delle amichevoli e ridurre il rischio di perdere le datenazionale, una parte succosatorta che deriva dallo spremere al massimo le gambe dei calciatori”. E insomma, scrive, “laè una competizione minore rispetto ad ...

... deceduto ieri all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, in molti sisul ... MFE è attiva in Italia attraverso la holding Mediaset e incon Mediaset España. Detiene anche ...Incontrando donne credenti chequesta Chiesa che cambia e ascoltando religiose, donne, ... che è affatto chiusa: oggi monasteri femminili giovanniti sono presenti in(San Juan de ...Ecco perch occorre attenzione su questioni diverse chenel profondo la coscienza ... Ine in Germania ci sono convincimenti assai diversi. In Italia c'è un'articolazione di pensiero. ...

La Spagna come l'Italia si interroga sul razzismo, dopo gli insulti al ... El Itagnol

L'organizzazione presieduta da Cristóbal Aguado si interroga sul fondo di 276 milioni che il Governo non ha ancora rivelato.