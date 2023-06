Imu 2023 | cosa fare se hai dimenticato di pagarla entro il 16 giugno

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 20 giugno 2023) Come comportarsi se l’acconto dell’Imu non è stato pagatola data prestabilita ovvero il 16? La procedura da seguire e le sanzioni previste. La data per il pagamento dell’accontodell’Imu è ormai è passata ma sono in tanti a non averlo ancora versato e a domandarsi come debbano procedere ora e, soprattutto, avadano incontro dal punto di vista delle sanzioni. L’imposta municipale unica, lo ricordiamo, deve essere pagata in due tranche la prima delle quali è scaduta il 16mentre per la seconda, ovvero il saldo, l’ultima data utile è il 16 dicembre come previsto dalla legge n. 160/2019. Ritardi nel pagamento dell’acconto imu: come procedere (ilovetrading.it)Chi lo volesse ha la possibilità di saldare l’Imu in un’unica rata ovvero il 16e per l’importo ...