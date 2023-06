Imprese | Confindustria | ' in Lombardia smart working ha portato vantaggi in 3 su 4'

(Di martedì 20 giugno 2023) Milano, 20 giu. (Adnkronos) - Nel 2022 in, il 48% delle aziende ha utilizzato locoinvolgendo il 32% dei lavoratori eligibili. I ¾ delle aziende lombarde ha avuto uno nell'introduzione dellomentre solo 1/3 ha segnalato qualche tipo di criticità. E' quanto emerso durante il webinar 'I numeri per le risorse umane: i risultati delle indaginisul lavoro come strumento per gli Hr manager', organizzato dacon altre 23 associazioni territoriali. Il webinar ha rappresentato l'occasione per esporre i dati della edizione 2023 del progetto, che coinvolge da diversi anni un numero sempre crescente di associazionili, con l'obiettivo ...

...diSono stati messi a budget aumenti mediamente pari al 2,9%, con punte del 4,4% nel metalmeccanico, ma per far fronte all'aumento dell'inflazione nel 2022 il 57,6% delleè ...Lo ha dichiarato il presidente di, Carlo Bonomi, intervenendo all'Ey Italy Outlook ... Andare alleche sono in grado di metterli a terra in direzione della crescita. E' in corso ......tra Francia e Italia devono mantenersi business as usual anche per rasserenare la... Su questo, come sull'imperativo meloniano di "lasciar fare" le, l'Eliseo e Chigi potrebbero ...

Imprese, Stirpe (Confindustria): "Periodo complesso con crescita disuguaglianze" Adnkronos

dipendenti, inoltre tre aziende su quattro dichiarano che lo smart working ha portato dei vantaggi concreti. Si è svolto oggi il webinar “I numeri per le risorse umane: i risultati delle indagini Conf ...Presentati da Confindustria Lombardia i dati della ricerca “I numeri per le risorse umane: i risultati delle indagini sul lavoro come strumento per gli HR manager” In Lombardia nel 2022 il 63% delle ...