Immobili all’asta | minacciano imprenditore per farsi dare soldi

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCarabinieri e Polizia hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione consumata e tentata, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Amato-Pagano. In particolare, gli indagati avrebbero minacciato undi Melito per ottenere il versamento di somme di denaro per l’aggiudicazionedi due. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'acquisto d'infatti è l'investimento per eccellenza ... Ad esempio acquistandopotremmo aggiudicarci un bene ad un ...... a che serve un'ipoteca se poi la casa non può essere messa'...a che serve un'ipoteca se poi la casa non può essere messa... Cosa succede a chi ha la proprietà di piùCiò di cui si ...... come per questo appartamentoin Piazza XXIII Luglio da ... Salendo un po' di prezzo, si possono trovaredi più ...