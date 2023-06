Ilary Blasi | Dagospia tuona | “Rischio che venga fatta fuori da Mediaset”

Per il rito religioso la coppia ha scelto la basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma al Campidoglio , la stessa chiesa in cui si sposaronoe Francesco Totti nel 205. Dopo le nozze in ...La location del "sì" è stata la Basilica di Santa Maria in Ara coeli al Campidoglio, la stessa chiesa dove nel 2005 si sposarono Francesco Totti e. Nonostante il caldo torrido registrato ...Mazzoli fa una battuta orrenda su Gian Maria: le chat con Luxuria Prima dell'ingresso di Alessandra Drusian ,ha affermato che stava rientrando una donna in gioco e, a questo punto, ...

Chiude l'Isola, Ilary Blasi è... nera - Look da Vip Lookdavip

Il calciatore e l'influencer si sono detti "sì" nella basilica dove Totti e Ilary si sposarono nel 2005. Tanti i vip presenti all'evento che si è concluso a villa Miani ...Le nozze in chiesa all’Ara Coeli, la festa a Villa Miani. Presenti tanti ospiti vip da Immobile a a Pessina, da Cataldi a Marcel Jacobs ...